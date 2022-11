Offerte di lavoro Synergie per Empoli, Montelupo, Santa Croce e Cerreto

Comincia una nuova settimana ed è subito tempo di sfogliare le nuove offerte di lavoro per la zona dell'Empolese Valdelsa, del comprensorio del cuoio e oltre.

HR GENERALIST IN STAGE

La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di:

- Fornire supporto nelle pratiche hr, nonché supportare i dipendenti relativamente a norme aziendali e politiche del personale;

- Stabilire sinergie con Università, agenzie per l’impiego e altri canali di reclutamento;

- Pianificazione di corsi di formazione e di piani di sviluppo;

La risorsa che cerchiamo possiede ottime doti relazionali ed organizzative, forte orientamento al risultato, capacità di lavorare in team, buone abilità con Microsoft Excel e Word. Si ricercano risorse in possesso di laurea, anche triennale, in materie umanistiche. Sarà considerato un requisito preferenziale l'aver frequentato un master in gestione delle risorse umane.

Luogo di lavoro: Cerreto Guidi

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr-generalist-in-stage-140921/it/

COLF PERNOTTAMENTO

La risorsa si occuperà di assistere per qualsiasi necessità la proprietaria di casa (che è autosufficiente) durante la notte, dalle 19 ale 8.00 e provvederà alla preparazione della cena.

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili, libera da subito e disponibile al pernottamento.

Luogo di lavoro: Soffiano (Fi)

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/colf-pernottamento-140917/it/

MAGAZZINIERE

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, si occuperà di movimentazione merci, carico e scarico container e interfaccia con i fornitori e i corrieri. Per questa posizione si ricerca una risorsa con una solida esperienza pregressa nel medesimo ambito, possibilmente con la patente del muletto e libero da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-142640/it/

OPERAI/E SETTORE CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di varie attività di rifinizione e montaggio di calzature da donna e uomo: quali grattatura, segnatura, pulizia, messa dei soletti, stiratura, scatolatura, masticiatura della scarpa. Si richiede consolidata esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-settore-calzaturiero-142798/it/

GRAPHIC DESIGNER IN STAGE

La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà delle segueni attività:

- Progettazione materiali POS/POP

- Stesura delle presentazioni dei progetti

- Redazione di testi per presentazioni

Per questa mansione si ricerca una risorsa che arrivi da un percorso scolastico di desgn e che dimostri uno spiccato interesse per la materia applicata all'arredamento. In particolare la risorsa ideale possiede:

- Ottima padronanza della suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)

- Buone conoscenze informatiche, in particolare del pacchetto Office, strumenti Google (Drive, Gmail, ecc)

- Saranno considerati plus: buona conoscenza di Autocad 2D e una buona conoscenza di software di progettazione e render 3d (SketchUp e VRay)

Luogo di lavoro: Montelupo Fiorentino

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/graphic-designer-in-stage-142021/it/

AUTISTA PATENTE CQC+ADR

La risorsa si occuperà di trasporto, carico/scarico e movimentazione merce.

Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:

In possesso di patente C, CQC e ADR

Esperienza nella mansione;

Automunito.

Luogo: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqcadr-141621/it/

