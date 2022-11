La Misericordia di Empoli piange un suo storico volontario. È scomparso all'età di 83 anni Ettore Taddei, da sempre con la divisa dell'Arciconfraternita e tra i fondatori nel 2009 del Centro Emmaus, la mensa per i bisognosi della Misericordia in via XI febbraio.

Taddei lascia la moglie Anna Maria e i familiari. I funerali si svolgeranno venerdì 18 novembre alle 15 nella chiesa Santo Stefano degli Agostiniani, nel centro di Empoli.