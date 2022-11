Incendio in via del Cavallaccio, intossicato un giovane

I vigili del fuoco sono intervenuti in serata a Firenze a causa di un incendio divampato in un locale in via del Cavallaccio. Fortunatamente la tempestiva attivazione dell'impianto sprinkler ha permesso la pronta evacuazione del locale, anche se un giovane è stato soccorso dal personale del 118 per una lieve intossicazione. Al termine delle verifiche il locale è stato dichiarato inagibile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi, che hanno effettuato lo spegnimento del principio di incendio e hanno avviato verifiche per la messa in sicurezza dell'area.