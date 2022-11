Da Ford Blubay test drive di 48 ore sui modelli Plug-In ed elettrici

Al concessionario Ford Blubay di Pisa è possibile testare i nuovi veicoli ecologici Kuga Plug- In Hybrid e Mustang Mach-E, provando in questo modo per ben 48 ore il piacere di una guida sostenibile sulle proprie strade.

Ma per quale motivo conviene scegliere un’auto plug in o elettrica? Quali sono le differenze tra le due tecnologie? E come approfittare dell’incredibile possibilità offerta dalla concessionaria?

Auto plug-in e auto elettriche: il presente della sostenibilità

Prima di comprendere come beneficiare della promozione di Ford Blubay, introduciamo qualche definizione a beneficio dei non addetti ai lavori.

Le auto plug-in sono quelle che riescono ad attingere energia elettrica attraverso una sorgente posta al di fuori dello stesso veicolo. Grazie all’uso di un cavo di ricarica, i modelli che appartengono a questa tipologia possono essere connessi a una presa casalinga, a una wallbox o a una stazione della rete pubblica.

A tale funzionamento si aggiunge però anche il propulsore termico a combustibile che, pertanto, si integra alla presenza delle batterie agli ioni di litio: grazie a questo mix, la vettura può viaggiare usando il carburante, l’energia elettrica o entrambe le fonti.

Di fianco alle ibride troviamo poi le auto elettriche, in cui l’energia è fornita esclusivamente dal comparto batterie. Naturalmente, le differenze con le auto ibride sono notevoli, così come diverse sono le scelte progettuali. Non essendo infatti presente un motore a propulsione termica, c’è molto più spazio per le batterie e, dunque, per garantire una maggiore autonomia all’auto elettrica.

In ogni caso, la scelta verso l’ibrido o l’elettrico dipenderà dalle preferenze di ciascuno, garantendosi pur sempre degli enormi vantaggi rispetto alle alimentazioni tradizionali: la ricarica di energia elettrica ha costi notevolmente più bassi rispetto al carburante, rendendo quello nella mobilità sostenibile un investimento di grande convenienza.

Kuga e Mustang: due eccellenze nella mobilità sostenibile, ora in prova da Blubay

Se quanto sopra è sufficientemente chiaro, allora dovrebbe esserlo anche l’apprezzamento delle differenze che sussistono tra la nuova Ford Kuga ibrida da una parte, e la Mustang Mach-E elettrica dall’altra. Nel primo caso ci riferiamo a un’auto plug-in ibrida nei termini che abbiamo sopra descritto, mentre nel secondo caso ci riferiamo a un veicolo completamente elettrico.

Ebbene, entrambe le auto sono oggi in prova gratuita per due giorni da Ford Blubay, con il concessionario che ha scelto di fornire questa straordinaria opportunità ai propri clienti permettendo loro di apprezzare il carattere unico di questi veicoli.

Per prenotare la propria esperienza di guida è sufficiente compilare un form presente sul sito internet del concessionario e attendere di essere richiamati. Una volta messe le mani sul volante, si avranno due giorni di tempo per sperimentare i vantaggi della mobilità ibrida ed elettrica nella propria quotidianità.

Ricordiamo che la nuova Ford Kuga è disponibile sia in modalità Plug-In Hybrid che abbina un motore elettrico alimentato a batterie e un motore a benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson: la batteria ibrida può essere ricaricata a casa o nelle stazioni di ricarica pubbliche, oltre che attraverso un recupero dell’energia in sede di frenata. Completamente carica la nuova Kuga Plug-In Hybrid permette un’autonomia di guida fino a 65 km in modalità esclusivamente elettrica.

Ford Mustang Mach-E è invece il primo SUV completamente elettrico di Ford, dal design muscoloso e scolpito, tecnologie molto avanzate a un’autonomia elettrica che può arrivare fino a 600 km. L’auto è disponibile anche con il modello GT, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

Foto di Ford Blubay