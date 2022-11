E' arrivato ormai al trentacinquesimo anno il tradizionale Premio Fellini, organizzato dalla locale sezione Anc ( Associazione nazionale Carabinieri ) di Pontedera con la collaborazione del Comitato Premio Fellini. Domenica 27 novembre, alle ore 10, presso la sala Cieslak del Teatro Era, sarà consegnato il premio Fellini Città di Pontedera e gli attestati di pubblico riconoscimento a coloro che si sono distinti in ambito militare e civile.

"L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pontedera" - spiegano Alessio Giani e Franco Sardelli, membri del comitato organizzatore - "Vedrà la partecipazione dei rappresentanti del mondo della cultura, della giustizia, dell’industria, dello sport e delle forze dell’ordine".

Tra i riconoscimenti che verranno consegnati da segnalare quello ai Vigili del Fuoco, impegnati nel dispositivo di soccorso alla popolazione ucraina, quello per Piero Becattini, storico punto di riferimento del gruppo sportivo Bellaria e quello per Francesco Gentile della Novicrom, azienda pontederese che proprio quest'anno ha compiuto 75 anni di attività. Riconoscimenti anche per i rappresentanti delle Forze dell'Ordine.