No al gassificatore: in corteo oltre mille persone a Empoli

Circa 1.500 persone, secondo i dati della questura di Firenze, hanno partecipato, oggi pomeriggio a Empoli, alla manifestazione contro il rigassificatore. Al corteo, riunitosi in piazza Don Minzoni verso le 14.30 e che ha sfilato in maniera pacifica per le vie della città fino in piazza della Vittoria, hanno preso parte associazioni e privati cittadini. I manifestanti hanno gridato la loro contrarietà all'installazione dell'impianto di smaltimento rifiuti di Alia che sorgerà a Terrafino, non lontano da frazioni abitate come Marcignana e Ponte a Elsa.