Travolto da un'auto, muore 48enne a Montaione

Non c'è stato nulla da fare per Daniele Battigelli, 48enne titolare dell’azienda agricola Pistolese Ranch, che verso le 17.30 di ieri a Montaione è stato travolto da un'auto, rimanendo ucciso nell'impatto.

L'incidente letale che ha coinvolto il 48enne è avvenuto in via Poggio alla Terra, nella periferia del paese dell'Empolese, nei pressi della zona Comiti di Montaione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale, ma ogni intervento di rianimazione si è rivelato inutile.

"In questo momento mi sento particolarmente vicino ai genitori del concittadino troppo precocemente scomparso.

Anche se niente potrà alleviare il dolore per questa perdita vorrei invitare i montaionesi a stringersi alla famiglia e far sentite la vicinanza e il sostegno della nostra comunità" ha commentato su Facebook il sindaco Paolo Pomponi.