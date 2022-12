Il Marocco fa la storia ai Mondiali, Pontedera in festa

Questa sera in Qatar per il calcio del Marocco è stata scritta una nuova pagina che resterà nella storia. La squadra rossa e verde è riuscita per la prima volta a raggiungere i quarti del Mondiale, battendo 3-0 la Spagna ai calci di rigore. Protagonista della qualificazione è il portiere Yassine Bounou, che ha parato i tiri avversari mentre i tifosi sono impazziti sugli spalti alla rete decisiva di Hakimi. Impazziti, non solo sugli spalti del Qatar dove si sta svolgendo il Mondiale di calcio, o in Marocco, dove sicuramente ci saranno feste e balli, ma anche in tutta Italia, dove la comunità marocchina è scesa in strade e piazze per festeggiare questo risultato storico.

Clacson, bandiere rosse con stella verde, sciarpe e cori risuonano stasera anche a Pontedera. Un'allegria che si allarga anche a tutta la popolazione africana, che si è unita nei festeggiamenti in piazza della Stazione. "Aleee oooh" cantano un gruppo di giovani in coro, saltando in cerchio, mentre c'è chi si scatta una foto ricordo per immortalare il momento.

È ancora da definire la squadra che si incontrerà nei quarti di finale con il Marocco, poiché è in corso la partita Portogallo-Svizzera. Quello che si sa è che non solo a Rabat, ma anche a Pontedera e dintorni, sarà una notte di grandi festeggiamenti.