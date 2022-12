Certaldo svela il nuovo municipio: inaugurato dopo intervento di un milione e mezzo

È stato inaugurato oggi, sabato 17 dicembre, il nuovo municipio di Certaldo, dopo un lungo intervento di restauro strutturale e funzionale. Un intervento che è stato celebrato con una grande festa in Piazza Boccaccio e una folta presenza di cittadine e cittadini accorsi a vedere di persona i cambiamenti apportati allo storico edificio, realizzato nel 1866.

“Quello di oggi è un giorno importante - ha detto il sindaco Giacomo Cucini -, in cui torna alla comunità il palazzo principale delle istituzioni di governo locale, dopo un grande recupero. È la seconda inaugurazione nel giro di poche settimane, a seguito della Casa della Salute “Rita Levi Montalcini”, un’occasione per poter festeggiare il completamento di due cantieri ultimati e potersi fare gli auguri di Natale e di buon anno. Ringrazio i miei colleghi della Giunta e la Regione Toscana, che ha contribuito con un finanziamento di 800.000 euro. Ringrazio sentitamente tutte le persone che hanno lavorato al progetto affinché potessimo raggiungere questo risultato: dai progettisti alla ditta incaricata dei lavori, dagli operai del cantiere comunale ai dipendenti e agli uffici preposti”.

“La grande novità è aver riportato la sala del Consiglio comunale al primo piano del palazzo – ha aggiunto –. Mancano ancora alcuni arredi e la strumentazione tecnica, ma sarà presto inaugurata in un’occasione apposita e intitolata a Denise Latini, una donna straordinaria che con grande passione e determinazione ha fatto tanto per il nostro paese. Concludo dicendo che, come ricordo di questa splendida giornata, c’è la possibilità di avere una cartolina con annullo filatelico, realizzata da Poste Italiane, che raffigura proprio il municipio ristrutturato”.

Da lunedì 19 dicembre gli uffici della Giunta, dello staff del sindaco, del Segretario generale, delle segreterie istituzionali e gli uffici di Ragioneria, Economato e Servizi trasversali saranno nuovamente situati nel palazzo comunale in Piazza Boccaccio. Gli altri uffici resteranno nelle attuali sedi in Borgo Garibaldi 37 e in via XX Settembre 18, come indicato nel sito del Comune www.comune.certaldo.fi.it.

Il progetto di recupero. Il municipio, che si sviluppa su cinque livelli, era stato chiuso all’inizio del 2020 per analizzare a fondo e risolvere alcune criticità strutturali che si erano presentate nei mesi precedenti. I lavori sono serviti per risolvere la vulnerabilità sismica e rafforzare la stabilità statica, oltre ad un ammodernamento dell’impiantistica. Inoltre sono stati effettuati interventi di: rimozione dei controsoffitti e del solaio sottotetto, sostituzione di tramezzature in muratura con cartongesso, ridimensionamento di aperture e realizzazione degli intonaci armati, rinforzo dei pilastri e dei solai a volta, recupero e consolidamento dei solai in legno, inserimento di catene in acciaio per contrastare la spinta delle volte ai vari piani, costruzione di un nuovo solaio al piano primo e secondo speciali strutture, demolizione e rifacimento del balcone, ripristino dei rivestimenti scale, smontaggio e rimontaggio dei pavimenti originali, realizzazione dei servizi igienici, dell’impiantistica e degli scarichi, del nuovo gradino esterno di accesso all'edificio, con intonaci, verniciature, sistemi di ricambio aria, antincendio, rete dati, etc.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa