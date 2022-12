Scritta schok sul muro del Centro di Salute Mentale: 25enne confessa. Denunciata

Nei giorni scorsi, i poliziotti di Siena hanno denunciato per imbrattamento aggravato una ragazza, italiana, di 25 anni che, pentitasi del gesto, ha confessato di essere stata l’autrice delle scritte, fatte con una bomboletta spray di colore nero sul muro della sede del Centro di Salute Mentale della USL di Siena.

Al Centro di via Roma, era stata, infatti, rinvenuta, la sera del 31 ottobre scorso, la frase: “SIETE MATTI, SUICIDATEVI”, per la quale era stata sporta denuncia in Questura da parte del direttore. Gli investigatori hanno poi appurato che la giovane è in cure psichiatriche da tempo