Aggressione in un locale a Grosseto, un ferito grave

Aggressione nelle prime ore del mattino in un locale a Grosseto dove, da quanto si apprende, una persona è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenute, poco prima delle 5, un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, per assistere un uomo di 36 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Misericordia. Aggravate nel corso delle ore le condizioni del ferito, trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena.