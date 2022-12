Diritti, ambiente e innovazione: ecco le tre aziende vincitrici dello Stefanino d'oro 2022

È nel segno del tessile la scelta dei vincitori della tredicesima edizione del Premio Santo Stefano. Azeta Filati, Pinori Filati e Unitech sono le tre aziende che si sono aggiudicate il riconoscimento pensato dalla città di Prato per rendere onore a quelle realtà del proprio distretto industriale capaci di avere successo nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e dei diritti dei lavoratori.

Come da tradizione i loro nomi sono stati annunciati dal vescovo Giovanni Nerbini al termine del solenne pontificale celebrato questa mattina in cattedrale nel giorno del patrono Santo Stefano.

"Quest’anno sono arrivate più di cinquanta segnalazioni che sono state attentamente analizzate per giungere alla scelta finale", ha detto monsignor Nerbini al momento della proclamazione, poi ha ricordato lo scopo del Premio: "Si tratta di un riconoscimento morale che vuole valorizzare quelle aziende e i suoi lavoratori che credono nei valori del lavoro, declinati anche secondo il motto dell’iniziativa: scienza, coscienza e innovazione".

Il Premio Santo Stefano è promosso da Diocesi, Comune, Provincia e Fondazione Cassa di Prato, dal Comune di Montemurlo e dalla Camera di Commercio di Prato e Pistoia. In tredici edizioni, lo ricordiamo, lo "Stefanino d’Oro", come è comunemente chiamato il premio, è andato a 47 aziende del distretto produttivo di Prato. Di queste, 30 sono del comparto tessile, mentre le altre sono impegnate in diversi settori: da quello alimentare a quello edile, dall’elettronica all’hi-tech, passando per il cosmetico e il meccanico.

Ecco le motivazioni lette dal Vescovo al momento dell’annuncio.

Pinori Filati spa: Azienda presente sul territorio da oltre cinquant’anni e leader nel settore dei filati per maglieria. Pone la massima attenzione nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni sostenibili nel rispetto dell'ambiente.

Unitech Industries srl: Industria meccanotessile che attraverso scelte innovative e grandi investimenti nella ricerca nel campo dell'industria meccanica contribuisce a rendere il distretto tessile pratese leader in tutto il mondo con prodotti altamente efficienti.

Azeta Filati: È un’azienda di produzione filati che riesce a coniugare collezioni di grande pregio con il rispetto dell'ambiente e della persona umana garantendo benessere aziendale, impegno nella formazione e grande creatività.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di febbraio 2023 alla presenza delle istituzioni presso la Camera di Commercio.

Calamai "Lo Stefanino rende omaggio alle aziende che rispettano i diritti, l'ambiente e i lavoratori"

Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, ha partecipato stamattina alla messa in Duomo, durante la quale il vescovo Giovanni Nerbini ha proclamato i vincitori del Premio Santo Stefano. "Unitech, Pinori Filati e Azeta Filati sono tre aziende importanti del distretto tessile pratese - ha detto Calama i- Il premio Santo Stefano vuole riconoscere la loro capacità di fare impresa in maniera sana e corretta, rispettando i diritti, l'ambiente e i lavoratori". Calamai, nella sua qualità di sindaco di Montemurlo, si è voluto soffermare poi sulla Unitech, l'azienda di via Parugiano di sotto: "Ho il piacere di conoscere personalmente Andrea Denti, il titolare di una delle aziende più importanti del meccanotessile. Sono felice di questo riconoscimento perché la Unitech è una grande realtà che fa una continua ricerca e guarda all'innovazione e al futuro nel meccanotessile, portando l'eccellenza del nostro distretto produttivo in tutto il mondo". Il Comune di Montemurlo e la Provincia di Prato fanno parte del comitato promotore del premio Santo Stefano insieme a Diocesi, Comune di Prato, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di risparmio di Prato.