Maltempo, crolla muro di un cimitero: tombe danneggiate

Il maltempo ha picchiato duro questa notte nel territorio di Prato. Stanotte i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per alberi abbattuti e crolli di muri, come quello sulla sr325 a Vernio, dove un muro di contenimento è crollato invadendo parzialmente la carreggiata. È stato necessario chiudere un senso di marcia. Un altro muro è venuto giù nel cimitero della frazione di Figline, alcune tombe sono rimaste danneggiate. In totale sono 20 circa gli interventi conclusi, con il supporto di una squadra di vigili del fuoco del comando di Firenze.