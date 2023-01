Le magliette solidali BarLume. Arrivano le t-shirt dedicate ai personaggi della serie

Dal 9 gennaio arrivano con 3 nuove puntate I Delitti del BarLume ed insieme a loro le t-shirt solidali dedicate ai personaggi della serie tv ambientata nell’immaginaria cittadina di Pineta.

Sono passati nove mesi da quando un incauto spermatozoo di Beppe ha fatto breccia in un ovulo dell’ignara Guazzelli in un furgone frigorifero. Beppe e la Tizi sono finalmente una famiglia, ma tutto bene? Ovviamente no, perché prima viene ammazzato l’amministratore di condominio e poi la pediatra. A sistemare tutto ci dovrebbe pensare la Fusco, che però ha il cuore spezzato da una misteriosa infiltrata che l’ha sedotta e abbandonata. Come se ciò non bastasse, Pasquali ha deciso di diventare sindaco di Pineta e i vecchini sono disperati perché Massimo è stato sequestrato da una nuova fiamma e Marchino ha lasciato il BarLume per un resort di lusso.

Acquistando prodotti dedicati alla serie tv girata all’Isola d’Elba avrai la garanzia di ricevere un prodotto divertente, di qualità ed originale, che fa del bene. Infatti, per ogni prodotto venduto verranno donati 2€ all’Associazione Diversamente Sani che si occupa sull’isola di sostenere attraverso numerosi progetti i malati oncologici sul territorio elbano. Insieme contribuiremo a cambiare volto al cancro perché faremo del bene attraverso un oggetto simpatico! Scopri subito il prodotto che fa al caso tuo su www.delittidelbarlume.it

Fonte: Ufficio Stampa