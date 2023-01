Farmacie di turno dal 13 gennaio al 20 gennaio

EMPOLI

da venerdì 13 gennaio dalle 20:00 a venerdì 20 gennaio alle 20:00

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087

Farmacie in appoggio:

sabato 14 gennaio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Montelupo s.r.l - Via Grieco 64 loc. Fibbiana, Montelupo Fiorentino – tel. 0571-542411 E 0571-542461

CERRETO GUIDI

da venerdì 13 gennaio dalle 20:00 a venerdì 20 gennaio alle 20:00

Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001

FUCECCHIO

da venerdì 13 gennaio dalle 20:00 a venerdì 20 gennaio alle 20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 13 gennaio dalle 20:00 a venerdì 20 gennaio alle 20:00

Farmacia Farmavasco – P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) – tel. 0583-23063

CERTALDO

da venerdì 13 gennaio dalle 20:00 a venerdì 20 gennaio alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

Farmacie in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167

MONTESPERTOLI

da venerdì 13 gennaio dalle 20:00 a venerdì 20 gennaio alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacie in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle ore 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.