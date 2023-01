Piano del Verde di Firenze, nel team anche Vorrei Prendere il Treno

L’Associazione Vorrei Prendere il Treno ETS, fondata da Iacopo Melio, è stata invitata a partecipare al gruppo di consulenza tecnica individuato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Firenze, per la redazione del Piano del Verde che dovrà essere realizzato entro il 2023.

Si tratta di un “Green Team” con approccio multidisciplinare al quale è chiesto di affrontare il tema del verde nel suo complesso come valore ecologico, sociale, sanitario ed inclusivo. Il presidente della Onlus Vorrei Prendere il Treno, Carlo Tempesti, dichiara: "Firenze, grazie a questo progetto, sarà una delle prime città italiane ad adottare uno strumento di questo tipo e, come Vorrei Prendere il Treno, non potevamo sottrarci alla responsabilità di dare il nostro contributo alla costruzione di uno spazio pubblico più democratico che, ci auguriamo, possa diventare replicabile su quanti più territori possibile".

Parteciperemo quindi agli incontri specifici che affronteranno vari ambiti dettando le norme e le linee guida per affrontare la progettazione inclusiva di tutte le aree verdi del Comune ma anche il ripensamento sulla fruizione di tutti i giardini storici della Città.

Fonte: Ufficio stampa