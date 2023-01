Rapina col coltello a Fucecchio, coniugi settantenni lasciati legati in casa

Una coppia di settantenni è stata rapinata da parte di due persone a volto coperto. È accaduto a Fucecchio, una 71enne e un 75enne sono le vittime del colpo avvenuto nella tarda serata di ieri. Sotto la minaccia di un coltello i malviventi hanno ottenuto quanto custodito in cassaforte, ovvero contanti e due pistole.

Prima di fuggire si sono fatti consegnare dalla donna dei monili che aveva indosso, legando le mani ai due coniugi con delle fascette in plastica.

I coniugi sono stati poi liberati dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro, che ha dato l'allarme. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Empoli.