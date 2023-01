Toscana imbiancata: neve su Appennino, Casentino e Mugello

Sulla Toscana è una domenica di fiocchi bianchi dal cielo, molti coloro che hanno raggiunto gli impianti sciistici. "Nevica copiosamente sui rilievi dell'Appennino, Casentino e Alto Mugello. Nevicate fino ai 200 metri di quota", così il presidente della Regione Eugenio Giani tramite social, nell'aggiornamento sul meteo in Toscana. "Il sistema di Protezione civile sta operando per garantire la viabilità. Al momento nessuna criticità particolare. Fiocchi anche ad Arezzo, Volterra e nel Chianti, obbligo dotazioni invernali e prudenza".

In Casentino e Valtiberina la neve ha raggiunto 40 cm, così come a Firenzuola mentre supera il mezzo metro sul comprensorio Abetone-Val di Luce-Doganaccia. Imbiancate anche Arezzo e la Valdichiana. La polizia municipale di Arezzo ha invitato i cittadini a non raggiungere la zona dell'Alpe di Poti, a quasi mille metri, per evitare di rimanere bloccati. I mezzi sono al lavoro, al momento non sono segnalati problemi di viabilità anche se sono previste ulteriori nevicate. Per tutta la giornata di oggi, domenica 22 gennaio, prosegue l'allerta codice giallo per neve in particolare nella zona appenninica orientale e codice arancione, fino alla mezzanotte, per Casentino, Alto Mugello e Appennino fiorentino.

"Grazie agli operatori del sistema regionale e dei Comuni - ha aggiunto Giani - impegnati in queste ore per garantire la viabilità delle strade".

