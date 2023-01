In ricordo di Sara e Matteo un macchinario speciale all'ospedale di Empoli

Consegnato questa mattina uno spirometro alla pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. E’ il gesto di solidarietà dell’associazione 'Sara nel Cuore Sara per il Cuore', nata in memoria di Sara Scimmi, la giovane ragazza trovata morta nel 2017 sulla strada regionale 429 a Castelfiorentino, le cui indagini sono ancora in corso.

Al momento della donazione erano presenti la dottoressa Silvia Guarducci, direttore sanitario Ospedale San Giuseppe, il dottor Roberto Bernardini, Direttore pediatria, insieme ai genitori di Sara Scimmi e di Matteo Casalini, giovane appassionato di moto deceduto nel 2020 in un incidente stradale a Castelfiorentino. La donazione è stata realizzata grazie ad una raccolta fondi durante un’apericena con motoraduno organizzato dall’Associazione Sara nel Cuore Sara per il Cuore alla quale hanno contribuito anche i genitori di Matteo.

Lo strumento è uno spirometro portatile di nuova generazione, sviluppato per il monitoraggio della funzionalità polmonare in diversi campi applicativi ed unisce la funzionalità alla semplicità d’uso. L’apparecchio serve per eseguire le spirometrie, le prove di funzionalità respiratoria nei piccoli pazienti affetti da malattie respiratorie di vario tipo, la più comune delle quali è l'asma bronchiale. Con il nuovo apparecchio sarà così possibile effettuare sia l'inquadramento diagnostico che i follow-up.

"Ringrazio l’Associazione per la sensibilità dimostrata al nostro Ospedale nell’aver donato uno strumento molto utile per l’attività diagnostica che consente di individuare e trattare patologie respiratorie nei nostri piccoli pazienti" sottolinea il dottor Bernardini, Direttore pediatria Empoli.

Si unisce ai ringraziamenti anche la direzione sanitaria del presidio ospedaliero.

Fonte: Asl Toscana Centro