Svastica al mercato di Livorno, Zannotti (Cgil): "Individuare subito i responsabili"

"Apprendiamo con sconcerto e rabbia che davanti a un banco del mercato è stata nuovamente trovata una scritta antisemita e una svastica".

Inizia così la denuncia di Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno, in merito al simbolo nazista vergato in via Buontalenti accompagnato dalla frase "Raus Juden" e rinvenuto ieri mattina.

"Un atto grave e provocatorio, soprattutto perché effettuato nel Giorno della Memoria. Un atto che non deve essere assolutamente sottovalutato. L'auspicio è che le autorità preposte individuino al più presto i responsabili di questo gesto inaccettabile. Esprimiamo solidarietà e vicinanza agli esercenti della zona: la Cgil provincia di Livorno è al loro fianco e continuerà a battersi tutti i giorni per contrastare ogni tentativo di rinascita di rigurgiti antisemiti. Perché l'orrore non riaccada mai più".

Fonte: Cgil Livorno - Ufficio Stampa