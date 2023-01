Traghetto in avaria urta molo all'Isola d'Elba, feriti e spavento a bordo

Incidente ieri sera per un traghetto della linea Piombino-Portoferraio che, a causa di un guasto tecnico in fase di ormeggio, è andato a sbattere contro il molo del porto all'Isola d'Elba. È successo ieri sera intorno alle 20 e la manovra di emergenza ordinata nell'immediato dal comandante, ha contenuto i danni. Spavento a bordo della nave, il traghetto Oglasa della Toremar di cui è stato ordinato il fermo dalla capitaneria di Portoferraio per gli accertamenti tecnici necessari.

Tre le persone rimaste ferite trasportate in ospedale, tra le quali due passeggeri e il cuoco di bordo. Altri passeggeri a causa dell'urto contro la banchina sono scivolati, una donna è caduta mentre scendeva le scale verso l'area della nave dei veicoli. Sulla nave stavano viaggiando 128 passeggeri e 38 veicoli.

Sul posto la capitaneria ha fatto intervenire i soccorsi del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco a scopo precauzionale. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, così come i veicoli trasportati e le operazioni di sbarco si sono concluse senza problemi.

Secondo quanto ricostruito nel momento in cui si è manifestata l'avaria, pare un guasto all'apparato comandi, il capitano ha ordinato l'immediata marcia indietro e il calo immediato delle due ancore di prua per arrestare l'abbrivio del traghetto in accosto al molo numero 3 da poppa, manovra che ha permesso di limitare l'urto con la banchina, che è stato leggero.

L'indomani dall'incidente, oltre ai 3 feriti, "risulterebbero altri 15 passeggeri che sempre domenica sera si sono recati in modo autonomo al pronto soccorso per far valutare ai medici ferite e contusioni". A dichiararlo è Marco Landi, consigliere regionale della Lega. "Una donna ha avuto una lussazione a una spalla e infrazione del gomito, un uomo costole incrinate, poi gli altri contusioni più o meno forti" afferma Landi. Il consigliere e portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale nel maggio 2022 presentò un'interrogazione sullo stesso traghetto a causa di un'altra avaria, per cui restò in riparazione per alcune settimane con disagi per i pendolari. Ora Landi ha annunciato di voler presentare una nuova interrogazione in Regione sullo stesso traghetto e per fare il punto sulla flotta Toremar, impegnata con contratto di servizio nei trasporti regionali sulla tratta Piombino-Portoferraio.