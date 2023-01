Rossano Rossi nuovo segretario Cgil Toscana, Empoli applaude l'ex operaio Sammontana

Rossano Rossi è il nuovo segretario della Cgil Toscana: lo ha eletto oggi pomeriggio l'assemblea generale dell'organizzazione, con circa il 90% dei voti favorevoli, durante il congresso di Firenze, alla presenza del segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini. Rossi succede a Dalida Angelini, che occupava la carica dal 2015. Era stato nominato segretario a Lucca e per molto tempo ha ricoperto la carica a Empoli, dove è ancora conosciuto e apprezzato.

"E' una grande emozione, un grande onore e una grande responsabilità", ha detto. Il neosegretario ha spiegato che "ci attende un lavoro difficile ma allo stesso tempo stimolante: c'è da cambiare un modello di sviluppo che ha fallito e che ha costruito un mondo ingiusto, ambientalmente insostenibile e pieno di diseguaglianze, prima di tutto serve la capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie e impegnarsi per combatterle.

La sindaca di Empoli, Brenda Barnini, ha accolto con soddisfazione la notizia dell'importante incarico ottenuto dal sindacalista empolese.

"Da sindaca di Empoli sono molto orgogliosa - sottolinea Barnini - Non sempre abbiamo avuto la stessa opinione politica e spesso la dialettica è stata vivace. Ma Rossano è prima di tutto e orgogliosamente un empolese, un operaio della Sammontana che non ha mai perso nemmeno per un istante il suo radicamento territoriale e nei momenti cruciali ha sempre dimostrato di volere bene alla nostra città. Abbiamo imparato a conoscerci e stimarci in questi anni e ora che è stato eletto in un ruolo così importante per la nostra Regione sono sicura che metterà come sempre il massimo della passione e dell’impegno. La Toscana tutta ne ha bisogno e nel confronto con il governo regionale sono sicura che l’esperienza e le competenze di Rossano saranno di grande aiuto".