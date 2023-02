Un 74enne è morto in uno studio professionale di via XI Febbraio a Empoli nella mattina di oggi, lunedì 6 febbraio. I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 11.30. Sul posto un'automedica e un'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli. Per l'uomo il malore è stato fatale. Allertati anche i carabinieri della vicina compagnia. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare le esequie.