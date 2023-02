Terremoto Turchia, vigili del fuoco toscani cercano dispersi sotto una palazzina crollata

Sono andate avanti tutta la notte le ricerche ad Antiochia, in Turchia, da parte del team Usar (Urban Search And Rescue) dei vigili del fuoco di Toscana e Lazio.

Si cercano i dispersi in una palazzina di 5 piani completamente crollata. Per assistere il team italiano anche le unità cinofile in dotazione. La situazione operativa resta molto complessa per gli enormi danni causati dalla scossa di domenica. Ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay.

Di seguito le foto delle ricerche sul campo, giorno e notte.