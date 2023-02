Aggressioni e lanci di oggetti: pioggia di Daspo per ultras dell'Empoli

La questura di Firenze colpito con provvedimenti di Daspo alcuni esponenti della tifoseria dell’Empoli. In primis, tre ultras dell'Empoli - tra i 23 e i 38 anni - sono stati condannati per gli episodi avvenuti il 21 agosto scorso a seguito del match con la Fiorentina. Al termine dell'incontro allo stadio Castellani, i tre aggredirono con calci e pugni un tifoso della Fiorentina mentre beveva un caffè in un bar indossando la maglia gigliata.

Altri sei Daspo sono stati emessi dopo la gara dell'11 novembre contro la Cremonese a ultras fra i 23 e i 38 anni, identificati dagli agenti del commissariato empolese a seguito di un'imboscata ai danni dei tifosi lombardi. I tifosi azzurri lanciarono sassi e bottiglie al pullman dei supporter avversari, che a loro volta scesero per reagire, anche se gli agenti del Reparto Mobile di Firenze li fece subito risalire a bordo. I sei 'daspati' sono tifosi empolesi, tre dei quali già colpiti da analogo provvedimento così per loro il nuovo Daspo ha aggravato il provvedimento passando da 3 a 5 anni e con l'aggiunta di prescrizioni restrittive. Per altri due invece è scattato un Daspo di 2 anni e per l'ultimo uno di tre.