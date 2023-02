Occupato l'ex istituto Alberti a Scandicci, denunciati in 5

Trovati 5 uomini nordafricani che stavano occupando abusivamente l'ex istituto Alberti di Scandicci.

I carabinieri del Nucleo operativo e della Stazione di Scandicci hanno effettuato una verifica ambientale sullo stabile, dove gli alloggi erano in rilevante degrado. I fermati, tra i 20 e i 30 anni 4 di loro con censure penali, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e deturpamento.

Saranno anche avviate le posizioni di regolarizzazione, visto che in virtù del loro status (richiesta di asilo politico per 3, riconoscimento dello status di rifugiato per 2) non potranno essere espulsi ancora.