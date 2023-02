Fontanelli, San Casciano fa il bis a Chiesanuova

È stato inaugurato il nuovo Fontanello di San Casciano Val di Pesa. È attivo da questa mattina in via Faltignano. Ad inaugurarlo sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Ciappi, Sindaco del Comune di San Casciano Val di Pesa, Ferdinando Maida, Assessore all’Ambiente del Comune di San Casciano Val di Pesa, e Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua. Quello installato a Chiesanuova entra a far parte della “grande famiglia” dei fontanelli di Publiacqua che da anni ormai erogano acqua buona e sicura, refrigerata naturale.

Il nuovo fontanello di via Faltignano è attivo a partire da oggi e va a servire una località densamente abitata. Con il fontanello di Chiesanuova sono oggi due i fontanelli installati da Publiacqua disponibili sul territorio comunale arricchendo un’offerta alla cittadinanza che ha apprezzato il precedente fontanello in loc. Bardella che dal 2018 a luglio 2022, nonostante l’incidenza della pandemia, hanno erogato poco più 1,2 milioni di litri di acqua.

I Fontanelli rappresentano anche strumenti importanti e non banali di tutela dell’ambiente: nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 116 fontanelli. I primi 110, nel periodo 2017- 2022, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato circa 166 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 110 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 34,8 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. È sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa