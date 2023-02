Nobile muore nel suo castello nel Chianti, accertamenti in corso

Durante la notte è deceduto improvvisamente il nobile di origine tedesca proprietario del castello di Sezzate a Greve in Chianti. Hans Ernst Weidinger aveva 77 anni e, secondo quanto ricostruito, mentre sarebbe stato colto da un malore ha chiamato in aiuto un dipendente ma è caduto a terra, sbattendo la testa. A lanciare l'allarme ai soccorsi è stato il dipendente, ma all'arrivo dell'ambulanza per l'uomo non c'era più nulla da fare. Accertato dal medico il decesso per arresto cardiocircolatorio, per cautela la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo dal quale è emerso che l'appartamento era regolarmente chiuso dall'interno e che nessun oggetto di valore era stato asportato. In attesa degli accertamenti necessari, l'ipotesi è che il decesso sia riconducibile a un malore.