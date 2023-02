Sono chiusi dalle 20 i seggi delle primarie Pd in Toscana e in Italia. In attesa dei dati definitivi sulle affluenze, è possibile dire che alle 17 il conto dell'affluenza ha mostrato il raggiungimento di 80mila votanti nella nostra regione. A mezzogiorno erano stati 35mila, oltre 2mila solo quelli dell'Empolese Valdesa.

