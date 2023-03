Terremoto in provincia di Perugia, scossa avvertita anche in Toscana

Terremoto, poco dopo le 16, di magnitudo 4.4 con epicentro in provincia di Perugia. La scossa in Umbria è stata avvertita distintamente anche nelle città della Toscana più vicine al confine, in particolare nelle province di Arezzo e di Siena.

A riferirlo è il presidente della Regione Eugenio Giani: "Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione" ha scritto sui social. La forte scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv a Umbertide, avvertita in Toscana e in altre città dell'Umbria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO