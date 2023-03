Nido di Cortenuova, demolizione e ricostruzione. Nel mentre bimbi alla ex Leopardi

Prenderanno il via entro l'estate 2023 i lavori per la demolizione e la ricostruzione del nido d'infanzia Il Melograno, nella frazione di Cortenuova. Un'opera da 900mila euro, finanziata con risorse PNRR, che porterà alla realizzazione di una struttura congeniale alle esigenze di bambine e bambini e del personale educativo, efficiente dal punto di vista energetico e costruita nel rispetto della normativa antisismica.

Per permettere l'avvio degli interventi entro il primo settembre 2023, il prossimo anno educativo de Il Melograno prenderà il via negli spazi della ex scuola dell'infanzia Leopardi, in via Leopardi 82 (zona Poste).

A seguito di un confronto fra gli uffici comunali competenti e il dirigente dell'Istituto comprensivo Empoli Est, i locali della struttura di via Leopardi sono stati ritenuti idonei e disponibili a ospitare temporaneamente il servizio educativo: nel corso dei mesi estivi, saranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione per rendere gli spazi più che mai accoglienti, seguirà quindi il trasloco.

La novità è già stata comunicata alle famiglie dei piccoli che frequentano il nido Il Melograno che, anche nella struttura temporanea, come già accade nel plesso di Cortenuova, condivideranno lo spazio cucina con i più 'grandi' della scuola primaria, visto il diverso orario di consumo del pasto di nido e primaria.

Per quanto invece concerne la possibilità di frequentare il servizio anche nei mesi estivi, sarà comunque garantita alle bambine e ai bambini che frequentano il nido Il Melograno: potranno infatti frequentarlo in un altro nido comunale.

"La realizzazione del nuovo nido d'infanzia Il Melograno - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - è un cantiere importante per la città, l'ennesimo cantiere che ci permette di dotare il territorio di strutture scolastiche rinnovate e al passo con i tempi dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi, della sicurezza e anche dell'efficienza ambientale. E che conferma la capacità dell'amministrazione, grazie al prezioso lavoro degli uffici comunali, di intercettare finanziamenti senza i quali altrimenti non avremmo potuto realizzare investimenti così significativi. L'edilizia scolastica è stata e continua a essere uno dei temi centrali del mandato di questa amministrazione: tanti e importanti sono stati anche gli interventi dal punto di vista delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nel caso de Il Melograno, andremo a demolire la struttura esistente e a realizzarne una nuova: questo richiede che il servizio sia ricollocato temporaneamente in altri spazi e quelli individuati rappresentano un contesto adeguato e sicuro per chi vive quotidianamente il servizio educativo, un contesto che offrirà alle bambine e ai bambini pari opportunità in termini di progetti educativi e di socializzazione. Ringrazio fin da ora il personale e le famiglie che sono certa daranno massima collaborazione per vivere al meglio questo temporaneo cambio di sede, una parentesi che permetterà a Empoli di migliorare ancora il suo patrimonio di edilizia scolastica".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa