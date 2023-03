Consigliera dell'Unione esclama: "Onore a Tito". È polemica nell'Empolese Valdelsa

"Onore a Tito". Una frase che non è andata giù alla Lega Empolese Valdelsa. L'ha pronunciata Susanna Rovai, consigliera comunale a Cerreto Guidi e anche di Unione a Sinistra nell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Proprio durante un dibattito nell'ultimo Consiglio all'Unione, la Lega ha chiesto la revoca di titoli onorifici al leader jugoslavo Jozip Tito, "reo di aver infoibato migliaia di italiani", come si legge nella mozione. La richiesta è stata respinta.

In fase di voto Rovai ha espresso contrarietà alla mozione e ha affermato "Onore a Tito!", ripreso dalle telecamere che registrano le sedute. Alla Lega non è sfuggita la frase della consigliera.

Carlotta Paolieri, Eliseo Palazzo e Marco Manuelli, consiglieri della Lega, hanno dichiarato: "Riteniamo inaccettabile tutto questo, è stato dato un ennesimo schiaffo alle vittime delle foibe e alle loro famiglie. Alla maggioranza non è bastato votare contro una richiesta che avrebbe restituito parte della dignità e del rispetto agli esuli istriani e dalmati, ma hanno preferito rincarare la dose, con una esclamazione che nel 2023 non dovrebbe nemmeno essere lontanamente pensata".

"Ci sono cose per le quali lo schifo che proviamo supera davvero il limite, e questa è una di quelle. Dichiarazioni come questa rappresentano una vergogna per tutta le istituzioni democratiche" ha aggiunto il segretario provinciale della Lega Firenze Federico Bussolin.

Ancora dalla Lega: "I cosiddetti 'rigurgiti' esistono e sono di sinistra. A maggior ragione, rivolgendo un pensiero alle vittime e ai loro familiari, presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti dei gruppi di maggioranza e invieremo il resoconto al Presidente della Repubblica stesso, chiedendo un ammonimento pubblico di quanto accaduto".

Il dibattito su Tito e le foibe a sinistra è ancora aperto, tanto che pure Anpi di Fucecchio in una recente riunione ha dibattuto sul ruolo del generale jugoslavo nella storia.