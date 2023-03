Tre biscotti toscani nella top 50 mondiale. Quali preferisci? Il sondaggio di gonews.it

Friabili o croccanti, con il cuore di mandorla e ricoperti di zucchero a velo. Queste alcune delle caratteristiche di tre tipi di biscotti che in Toscana rappresentano la tradizione e che rientrano nella classifica dei 50 migliori biscotti al mondo. Le tre delizie sono gli Amaretti, i Cantuccini e i Ricciarelli, un tris nella lista di TasteAtlas, autorevole portale internazionale che si basa su recensioni di utenti online, raggruppando ricette da tutto il mondo. I biscotti del Granducato non rientrano nella top ten, ma sono comunque tra i 50 più buoni secondo TasteAtlas.

Al 17esimo posto si trovano gli Amaretti, che non sono prettamente una specialità solo toscana, ma anche nella nostra regione esistono delle eccellenze, da quelli di Santa Croce sull'Arno a quelli di Carmignano. Scendendo più in basso si arriva a Siena. Alla 27esima posizione ecco gli iconici Ricciarelli, anch'essi a base di mandorle. Tra i migliori biscotti al mondo infine, sempre per la Toscana, non potevano mancare i Cantuccini, su ogni tavola della regione ma originari di Prato, che si piazzano al 40esimo posto.

Declinati nelle ricette più fantasiose, sbriciolati su primi piatti, immancabili a Natale e abbinati spesso col compagno per eccellenza, il Vin Santo. Amaretti, Cantuccini e Ricciarelli sono diversi tra loro ma accomunati dalle mandorle, nella ricetta, e dalle tradizioni.

E tu quale preferisci? dopo la classifica mondiale stilata da TasteAtlas, gonews.it per il nuovo sondaggio della settimana chiama i lettori ad esprimersi pensando con il palato. Votare è semplice, basterà cliccare sul proprio biscotto preferito nella colonna destra della home page di gonews.it. C'è tempo fino a giovedì 23 marzo, quando il dolce podio avrà un vincitore.