Villabannks in concerto al Beat Festival di Empoli

Un nuovo nome va ad aggiungersi al cast di Beat Festival. Si tratta di Villabannks che il 25 Agosto si esibirà al parco di Serravalle di Empoli. Il rapper, autore e interprete di hit con milioni di stream e sex symbol della sua generazione va quindi ad aggiungersi al cartellone di Beat Festival che si svolgerà dal 24 al 27 agosto e dal 31 agosto al 2 settembre 2023 nel fantastico parco di Serravalle di Empoli. Villabanks arriva sull’onda del successo dell’ultimo singolo Il Doc 3 che a pochissimo tempo dalla sua pubblicazione sta già arrivando ai sette milioni di stream. Uno dei brani di maggior successo della primavera 2023.

Vieri, aka VillaBanks, ha 22 anni. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporta nelle sue produzioni artistiche. Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi”. Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, “Quanto Manca” e “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”.

A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino,che l'anno successivo ha un secondo capitolo con “IL DOC 2” feat. Gue e Tony Effe. A luglio 2021 esce il doppio album “FILTRI + NUDO”, certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), che contiene i brani “Rompo” feat. Boro Boro, disco di platino, e “Sensazioni momentanee”, disco d’oro. Dopo l’EP “La Filosofia”, a settembre 2022 l’artista pubblica “Sex Festival”, molto più di un progetto discografico: un viaggio arricchito dalla presenza di ospiti della scena urban e indie italiana verso la volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività. All’album ha fatto seguito un tour autunnale sui palchi dei club delle maggiori città italiane. Ad oggi Villabanks conta più di 2,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.

I biglietti per la serata con Villabanks (a cui presto si aggiungeranno altri ospiti della scena rap/indie italiana) sono in vendita sui circuiti Ticketone,Ticketmaster e Vivaticket al costo di 25 euro oltre i diritti di prevendita.

Ma la grande musica non finisce qui. Infatti è già stata annunciata la data del grande ritorno dei Franz Ferdinand che si esibiranno al Beat Festival il 2 settembre 2023. Anche i biglietti per il concerto dei Franz Ferdinand sono in vendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket al prezzo di 35 euro + dp.

Altri importanti artisti italiani e internazionali verranno annunciati a breve per quella che si annuncia un’edizione di Beat particolarmente forte e musicalmente varia. Come sempre, Beat Festival, punto di riferimento dell’estate Toscana non sarà solo musica. Ci saranno anche buon cibo, ottima birra e tanto divertimento con tantissime aree dedicate che saranno svelate nelle prossime settimane.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine

Facebook(@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.

Fonte: Beat Festival