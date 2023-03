Incidente in Fi-Pi-Li, code tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Una persona ferita

Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno, in direzione Livorno, al km 36+600. Al momento si registrano 4 km di coda sul tratto interessato dall'incidente, oltre a code per il rallentamento di curiosi tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia stradale. Da quanto appreso ci sarebbe un ferito, trasportato in ospedale in codice giallo, ma al momento non si hanno notizie più precise al riguardo.