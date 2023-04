Incidente in Fi-Pi-Li tra Pontedera e Montopoli, code in direzione Firenze

Lunghe code in Fi-Pi-Li e sulla viabilità secondaria questa sera a Pontedera, in direzione Firenze. Sulla superstrada, nel tratto tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno, più auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento dopo le 18 di questa sera. Sul posto la polizia stradale.

Lungo incolonnamento di auto, dato anche dal rientro dei giorni festivi appena trascorsi, non solo sulla Fi-Pi-Li ma anche sulla viabilità alternativa. Si registrano infatti lunghe code anche sulla Tosco Romagnola, sempre in direzione Firenze, tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno.

