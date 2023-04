Noleggio a lungo termine: perché conviene una macchina con il cambio automatico?

In collaborazione con Finrent, società leader nel noleggio auto lungo termine, ti spieghiamo qui tutto quello che devi sapere sul noleggio auto con cambio automatico. In questo articolo cercheremo di capire quali sono i vantaggi di questo tipo di veicolo.

Il noleggio a lungo termine di un'auto, infatti, è una scelta sempre più diffusa tra i consumatori che desiderano avere un veicolo affidabile a loro disposizione senza dover affrontare costi elevati di acquisto, manutenzione e assicurazione. Tra le varie opzioni disponibili, sempre più persone stanno scegliendo un'auto con il cambio automatico, considerato un vantaggio in termini di comfort di guida e sicurezza.

Noleggio a lungo termine: auto con cambio automatico o cambio manuale?

Il noleggio di un’auto con cambio automatico, come vedremo nei prossimi paragrafi, è senza dubbio la scelta migliore.

Ovviamente ciascuno di noi ha le proprie esigenze ed utilizza la macchina in modo diverso, tuttavia, soprattutto se si utilizza la macchina in città con continui cambi di marcia, la comodità del cambio automatico diventa assolutamente un elemento oggettivo.

Il motore stesso non verrebbe rovinato da una guida troppo aggressiva. Il numero di giri del motore, infatti, cambierebbe in modo “perfetto”, dato che il cambio della marcia è automatico ed è la centralina a decidere quando scalare o aumentare di marcia.

Il comfort di guida

Un'auto con il cambio automatico consente di guidare in maniera più fluida e rilassata. La lavorazione dell'auto è determinata dall'automatismo della frizione, che svolge automaticamente tutte le fasi di accensione e spegnimento del motore, nonché del cambio, che seleziona automaticamente la marcia più adatta in base alla velocità e alla forza del veicolo.

Grazie a questo tipo di cambio, anche i conducenti meno esperti o più stanchi possono gestire le loro auto in maniera semplice e intuitiva, senza dover fare troppi sforzi o scendere di livello di concentrazione sulla strada. Inoltre, la pressione del pedale della frizione e del cambio diventa ridotta al minimo, diminuendo quindi la possibilità di errori nella guida o nei cambi di marcia.

L'automatismo del cambio automatico rende inoltre la guida più confortevole e piacevole, poiché il conducente può scegliere l'andamento del veicolo senza dover interferire con la frizione e il cambio. I vari ingranaggi, i freni e i sensori dell'auto lavorano insieme per mantenere l'auto in movimento, mantenendo una velocità costante e regolare.

La sicurezza in strada

Una macchina con il cambio automatico è anche più sicura sulla strada, sia in città che in autostrada, dove le condizioni del traffico e le velocità possono cambiare improvvisamente. Il cambio automatico, infatti, consente di cambiare marcia con maggiore fluidità, senza dover cercare il rapporto giusto e senza dover interrompere la marcia per un istante.

In situazioni di emergenza o di pericolo sulla strada, un'auto con il cambio automatico risponde immediatamente alle necessità del conducente, adattandosi alla situazione e attivando le funzioni di frenata e di sterzata in modo più veloce ed efficace. Questo tipo di cambio non solo garantisce una guida più sicura, ma riduce il rischio di incidenti stradali.

Il risparmio di carburante

Un terzo vantaggio indiscutibile di una macchina con il cambio automatico è che consente di risparmiare carburante, riducendo i costi della tua auto a lungo termine. Il cambio automatico ottimizza il consumo del combustibile, selezionando automaticamente la marcia più adatta per ogni situazione ed evitando sprechi di energia eccessivi.

Inoltre, un'auto con il cambio automatico è più efficiente nei tempi di guida urbana in cui spesso si effettuano continui stop e partenze. L'automatismo del cambio consente infatti di evitare danni al motore derivanti dalla completa pedalizzazione nell'acceleratore e dalla successiva frenata, garantendo una maggiore durata del veicolo e un migliore risparmio sulla benzina.

Nessuno stress al volante

Una macchina con il cambio automatico può comportare una significativa riduzione dello stress al volante. Ci sono molte ragioni per questo, incluse la facilità di guida, la maggiore concentrazione mentale, la riduzione del rischio di incidenti e la riduzione della fatica fisica.

In primo luogo, una macchina con cambio automatico, come abbiamo già visto, rende la guida molto più facile e fluida. Mentre in una macchina con cambio manuale il conducente deve costantemente cambiare marcia per rimanere in velocità, in una macchina con cambio automatico il cambio viene effettuato automaticamente a seconda delle esigenze della guida. Questo significa che il conducente può concentrarsi sulla guida in modo più efficiente, senza dover pensare costantemente alla marcia giusta da inserire.

In secondo luogo, la maggiore concentrazione mentale che si ottiene guidando una macchina con cambio automatico può anche aiutare a ridurre lo stress. Con una macchina con cambio automatico, tuttavia, il conducente può concentrarsi sulla guida in modo più completo e può essere più vigile della strada e della situazione.

Conclusione

In conclusione, il noleggio a lungo termine di un'auto con il cambio automatico offre diversi vantaggi in termini di comfort di guida, sicurezza e risparmio di carburante. Questo tipo di cambio rende la guida più fluida e rilassata, garantisce maggiore sicurezza in situazioni di emergenza e consente di evitare sprechi di carburante.

Se stai valutando l'acquisto di un'auto a noleggio a lungo termine, una macchina con il cambio automatico può essere la scelta migliore per le tue esigenze, soprattutto se desideri un'auto comoda e sicura da guidare senza dover spendere troppi soldi a lungo termine. In ogni caso, ricorda di valutare attentamente le tue esigenze e di scegliere una macchina in grado di soddisfare le tue aspettative e le tue esigenze di guida.