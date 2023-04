Il singolare annuncio di lavoro dell'Abbazia di Montecuccoli

L'Abbazia di Montecuccoli è una sede della Chiesa d'Oriente e si trova tra Barberino di Mugello e Prato. Gli ecclesiasti hanno pubblicato un annuncio di lavoro davvero singolare.

L'Abbazia è in ricostruzione e nella foto dell'annuncio si vede un monaco con una capretta, poi la richiesta: cerchiamo "una personalità con un sorriso radioso dove l'esperienza è un vantaggio ma non un obbligo".

La persona deve avere "talento organizzativo, piacere di trattare con le persone, che ami in modo incondizionato gli animali e che sia consapevole di trovarsi in un luogo religioso ma anche in un cantiere in movimento".

Il ruolo: "Accudire gli animali del rifugio, piccoli lavori di agricoltura/giardinaggio, cucina, pulizie e molto altro".

La ricompensa: "Offriamo stare in mezzo alla natura incontaminata del Mugello e partecipare alla ricostruzione di un monastero di cui solo i libri e i romanzi danno un'idea precisa".

Il periodo di lavoro: "Da giugno a settembre e forse di più"

Per candidarsi gli interessati devono inviare un curriculum vitae e una presentazione a: abbazia@abbaziadimontecuccoli.org

COS'È L'ABBAZIA DI MONTECUCCOLI: è un luogo di ricerca spirituale e di insegnamento dell'Esicasmo Trascendentale, immerso nella natura rigogliosa delle colline fiorentine, sul Mugello.

L'Abbazia offre un luogo protetto per sperimentare la tecnica dell'Esicasmo Trascendentale, uno spazio supportato dalla presenza costante di maestri e dalle qualità di silenzio, celebrazione e condivisione che nascono dalla piena manifestazione della visione dei Padri della Chiesa d'Oriente.

L'Abbazia è una comunità fatta di persone, laici-laiche e monaci che lavorano e vivono stabilmente al suo interno che hanno messo al centro della propria quotidianità e delle proprie attività la crescita e la ricerca interiore, dove la condivisione degli spazi esteriori e interiori diventa uno dei principali momenti di profonda convivenza.

Al cuore di tutte le attività c’è l’impegno per rendere l'Abbazia un luogo in cui le persone possano intraprendere il processo di scoperta di sé, aiutate e guidate nel loro viaggio di espansione, esplorazione ed espressione, coccolate dagli spazi amorevoli e accoglienti e dalla costante bellezza che diviene incontro, nutrimento, amore in semplicità e pienezza.

Nell'Abbazia viene prodotto, tra gli altri liquori, anche il noto Gin di Montecuccoli.