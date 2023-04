Uccide la moglie e la suocera, 50enne arrestato: il figlio ha dato l'allarme

Un 50enne è stato arrestato questa mattina dalla polizia dopo aver ucciso con un coltello la moglie e la suocera nell'appartamento di via Benedetto Varchi ad Arezzo dove viveva con due figli.

L'uomo, di origine magrebina, ha agito nella notte. La suocera è morta subito, la moglie è deceduta in ospedale dove era stata trasferita in condizioni disperate. In casa erano presenti anche i figli della coppia, una bambina e un 16enne. Proprio quest'ultimo ha dato l'allarme.

Dopo il duplice omicidio, l'uomo si è rifugiato in un piazzale esterno. E' stato trovato in stato confusionale e avrebbe confessato subito il fatto: "Le ho ammazzate". Secondo le prime indiscrezioni, pare che il clima in casa fosse teso da tempo: la madre della moglie del 50enne sarebbe venuta spesso a dormire dalla figlia per proteggerla.