Aforismi, frasi e citazioni da scrivere sui biglietti di compleanno

Quando arriva una ricorrenza o un'occasione speciale da festeggiare con una persona cara, spesso, ci si chiede cosa poterle regalare e come farla felice.

Tra queste c'è senza dubbio il compleanno, uno degli eventi più sentiti e amati sia dal festeggiato che dalle persone che gli sono intorno.

Sin dalla nascita, si attende questa occasione per celebrare la crescita del proprio bambino, fino a quando non diventa adulto e può organizzare per conto proprio la celebrazione del suo compleanno.

Ma, tra gli invitati, resta sempre e solo un pensiero: cosa posso regalare per renderlo felice?

I regali sono qualcosa di estremamente soggettivo, che dipendono dai gusti di chi lo fa e chi lo riceve, ma anche dal rapporto che lega le due persone.

Oltre al regalo, per cui in un modo o nell'altro si riesce sempre a trovare una soluzione, una grande preoccupazione desta il biglietto che dovrà accompagnarlo.

Anche se molti lo sottovalutano, in realtà, il biglietto di auguri di compleanno è spesso più importante del regalo stesso, perché contiene quel pensiero intimo e quella dedica speciale che può davvero fare la differenza per il festeggiato.

Molte persone, infatti, tendono a dare più importanza al biglietto che ricevono, rispetto all'oggetto in sé, proprio perché racchiude il pensiero che l'invitato gli dedica e sintetizza il legame che esiste tra loro.

Un valore che spesso genera ansia in chi deve scriverlo, specie se acquistato all'ultimo momento o arrangiato di fretta. Non sempre, di fatto, arriva la giusta ispirazione che permette di tradurre con le giuste parole ciò che si sente. Si teme di scadere nel banale, non essere esaustivi, deludere il festeggiato o fare brutta figura, specie se poi questo lo leggerà ad alta voce davanti a tutti gli invitati.

Ecco allora che la soluzione migliore, quando manca la vena ispiratrice, è affidarsi alle frasi celebri di autori, artisti, registi, attori, personaggi famosi che, con poche e semplici parole, racchiudono l'essenza dell'idea che vogliamo trasmettere.

Dove trovare l'aforisma più adatto

Oggi il web mette a disposizione di chiunque la possibilità di consultare pagine intere dedicate agli Aforismi e alle citazioni, in merito a un certo argomento.

È sufficiente fare qualche ricerca sui motori di ricerca per ottenere un elenco potenzialmente infinito di spunti da riportare all'interno del proprio biglietto di auguri.

Basta solo scorrere lungo la pagina e passarli in rassegna, scegliendo quello che più rappresenta le proprie intenzioni o che colpisce maggiormente.

In questo senso, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Se poi, in aggiunta, si è anche dei fervidi lettori di romanzi e libri di narrativa, allora le fonti da cui attingere aumentano.

Basta solo sottolineare le frasi che si reputano più belle, durante una lettura, e collezionarle su un quaderno o tenere il segno alle pagine per recuperarle facilmente quando servono.

Come scegliere la citazione migliore

Il criterio che deve governare una scelta così delicata, da inserire nel proprio biglietto di auguri, è semplicemente il proprio gusto personale.

Il ruolo di una frase o un aforisma già scritto è appunto quello di riportare parole che si condividono e si sentono proprie, seppure già citate da qualcun'altro. La frase preconfezionata, in realtà, non dovrebbe essere il fulcro del proprio biglietto, quanto piuttosto uno spunto; sarebbe meglio aggiungerci del proprio, spiegando con poche parole perché si è scelta proprio quella frase e perché la si vuole dedicare alla persona che la leggerà.

In questo modo il biglietto verrà preparato con quel valore aggiunto che sicuramente lo renderà gradito agli occhi di chi lo riceve.

In ogni caso, la logica da seguire per la scelta della frase, riguarda innanzitutto il legame che c'è col festeggiato, la ricorrenza, il pensiero che si vuole trasmettere e anche un po' i gusti e la personalità di chi riceve la frase e il biglietto.