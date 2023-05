"Prato a tutta birra": gastronomia e concerti in piazza del Mercato Nuovo

“Prato a tutta birra” si prepara a tornare in piazza del Mercato Nuovo da mercoledì 17 a domenica 21 maggio. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, proporrà come al solito tanta buona musica dal vivo, ad ingresso libero, e una serie di stand gastronomici con specialità tipiche dei vari territori (grigliate, ravioli della vallata, panini hamburger, fritto misto e molto altro), tante varietà di birra da degustare, giochi gonfiabili per i bambini e un mercatino artigianale per le famiglie. Insomma, non mancheranno le occasioni di svago e divertimento, a partire dalle 18 in poi ogni giorno.

I CONCERTI

Come da tradizione, la kermesse porterà gratuitamente sul palco allestito in piazza una serie di artisti di livello. Tutti i concerti inizieranno attorno alle 21.30 circa e saranno ad ingresso libero. Per l’apertura salirà sul palco, mercoledì 17 maggio, la “Rino Gaetano Band”. Giovedì 18 maggio sarà la volta di “La Sad”, mentre venerdì 19 ci sarà un piacevole ritorno sul palco di piazza del Mercato Nuovo, visto che si esibiranno dal vivo i “Modena City Ramblers” , gruppo che non ha certo bisogno di tante presentazioni e che si è già esibito in questa kermesse nel 2018 e lo scorso anno, per la gioia dei tanti fan presenti in città (e non solo). Sabato 20 maggio spazio a “Lo Stato Sociale” che torna a " Prato a tutta birra" dopo il successo ottenuto sul palco di Sanremo, mentre a chiudere la manifestazione, domenica 21 maggio, sarà la “Blues’n’Roll Band” con Party 70/80/90.

INFO - 331.4417741. Per info visitare la pagina Facebook Pratoatuttabirra.

Fonte: Ufficio Stampa