Moschea a Firenze: decisa la nuova sede

L'individuazione della nuova sede della moschea di Firenze, nei locali dell'ex banca Intesa San Paolo di via Martiri del Popolo, è stata accolta positivamente dal capogruppo PD in Consiglio comunale Nicola Armentano commenta

"E' una vittoria per tutti gli attori coinvolti in questa vicenda e per la città - dice Armentano -. Come PD rivendichiamo con orgoglio di aver contribuito a mantenere un clima pacifico e di collaborazione tra le parti, mentre c'era chi, da destra, soffiava sul fuoco di un presunto scontro. Come gruppo consiliare abbiamo sempre sostenuto tutti i processi che potevano contribuire a portare verso una soluzione positiva, nella convinzione di dover operare per dare attuazione ai principi della nostra Costituzione.

L'epilogo di questa vicenda dimostra, in definitiva, la grande civiltà dei cittadini di Firenze, che hanno sempre accolto la comunità islamica e riconosciuto la loro necessità di avere un luogo degno per riunirsi in preghiera. Un plauso all'amministrazione comunale, per come ha gestito questo passaggio, alla comunità islamica e a tutti coloro che hanno lavorato perché si giungesse a questa conclusione".

"Siamo soddisfatti e felici per la soluzione individuata per la nuova moschea di Firenze che, come nei desideri e nelle necessità della comunità islamica, si troverà nelle prossimità della vecchia struttura - ha dichiarato il presidente del Consiglio di Quartiere 1 Maurizio Sguanci (Italia Viva per il Terzo Polo) -. Un grazie va all'imam Izzedin Elzir, a tutta la comunità islamica, alla società civile e ultimo ma non ultimo al console onorario di Israele Marco Carrai, amico fraterno dell'imam, senza il quale questa operazione così importante per la nostra città non sarebbe stata possibile".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa