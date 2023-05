Maltempo, frane e alberi caduti in strada a Marradi: cinque auto bloccate

Insiste l'ondata di maltempo anche sulla Toscana dove è in corso, fino a domani, un codice arancione e giallo per temporali forti e rischio idrogeologico. E proprio nelle zone riguardate dall'allerta si stanno concentrando gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Marradi, per una serie di frane e smottamenti che interessano anche la caduta di alberi sulla sede stradale.

Al momento a Marradi risulta interrotta la circolazione sulla strada regionale 302 lato Emiliana, la strada regionale 306 di collegamento con Palazzuolo e la 610. Inoltre a causa di due frane, una a monte e una a valle che si sono riversate sulla carreggiata della strada provinciale 20 tra Modigliana e Marradi, cinque auto sono rimaste bloccate. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto è stata inviata anche la squadra dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo in rinforzo a Marradi. Inviato anche l'elicottero Drago 71 del reparto volo di Arezzo che però, giunto sul tratto appenninico, a causa della scarsa visibilità ha dovuto annullare la missione e fare rientro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO