'Salame fiori mojito e colori' a Santa Croce: il ricavato alle popolazioni colpite dall'alluvione

"Quelli che andavano in sede" tornano con uno dei loro speciali eventi. Questa volta la location è il giardino del negozio Fiori e colori decoration di Santa Croce sull'Arno. Martedì 13 giugno dalle 19.30 alle 24 ecco infatti un altro grande evento, è 'Salame fiori mojito e colori'.

Non solo fiori, protagonisti i salumi della macelleria Lo Scalco di San Miniato e i cocktail del famoso locale sanminiatese Ethan's. Spazio anche all'intrattenimento con Dollaro Dj.

L'evento è a numero chiuso e solo su prevendita. Le prevendite sono acquistabili direttamente da Fiori e colori o a Il Fornaretto di Santa Croce.

Come ogni evento organizzato da "Quelli che andavano in sede" anche questa volta sarà fatta beneficenza: il ricavato della serata sarà devoluto alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna.

E per luglio questa goliardica combriccola santacrocese sta lavorando per un evento ancora top secret ma che promette di far faville per l'Estate Santacrocese.