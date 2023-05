Si getta in Arno e non riemerge: ricerche in corso a Firenze

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 9.30 a Firenze, al Ponte alla Vittoria, per soccorrere una persona che minacciava di gettarsi in Arno. Sul posto intervenuti la squadra ordinaria, il nucleo Sommozzatori che hanno bloccato l'uomo prima che complesse il gesto, per affidarlo al medico del 118.

Sempre a Firenze, alle ore 13.50 i vigili del fuoco con con la squadra di terra, i sommozzatori e il gommone, sono intervenuti nei pressi della Pescaia delle Cascine per il soccorso ad una persona che è stata vista gettarsi in acqua e che non è riemersa.

Le ricerche sono tuttora in corso ed è previsto anche il sorvolo dell'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Cecina.