Bus con studenti esce di strada in Lunigiana, feriti dei bambini

Uno scuolabus è uscito di strada a Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, sulla sp37 in località Tecchia Rossa. Ci sarebbero dei lievi feriti, a bordo c'erano circa 20 bambini. Ben 19 sono stati estratti, una persona è rimasta invece incastrata. Si trattava dell'autista, che è stato estratto e sarebbe cosciente. Svariate squadre dei vigili del fuoco sono state chiamate a operare, in arrivo anche gli elicotteri del corpo nazionale VdF. Il bus non sarebbe uno scuolabus ma un mezzo di linea di Autolinee Toscane, utilizzato nelle tratte extraurbane a servizio degli studenti.