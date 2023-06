Incidente con il motorino sulla Variante Aurelia, i due giovani in gravi condizioni

Un calciatore delle giovanili del Livorno, un ragazzo di 18 anni, si trova in gravi condizioni dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Cisanello a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica mattina. Il giovane, considerato una promessa del calcio dagli esperti del settore, è stato coinvolto in un incidente intorno alle 5.30. Sarebbe stato tamponato da un'auto mentre viaggiava in sella al suo motorino insieme a un amico, anch'egli ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Livorno.

Da quanto appreso i due stavano percorrendo un tratto della Variante Aurelia, nelle vicinanze di Donoratico, quando sono stati colpiti da un'auto guidata da un trentenne. A seguito dell'impatto violento, entrambi sono stati sbalzati a terra. Le loro condizioni erano già apparse molto gravi quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto. La polizia stradale di Venturina è intervenuta per effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari.