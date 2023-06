Mostra del Chianti, la Questione di Stile affascina migliaia di visitatori

La Mostra del Chianti di Montespertoli, uno degli appuntamenti dedicati al Chianti più atteso dell'anno, ha concluso la 65^ edizione. È stata tutta una "Questione di stile" e lo stile infatti non è mancato, l'evento ha attirato una vasta partecipazione di visitatori provenienti anche da molto lontano, confermando la sua reputazione come appuntamento imperdibile per gli amanti del vino di qualità.

La Mostra del Chianti ha riservato una sopresa ai tanti visitatori e quest'anno ha visto la cerimonia di chiusura non con i classici fuochi d'artificio ma con una proiezione luminosa che ha dato vita al Palazzo Comunale: "Nonostante la pioggia dell’ultima serata è stato bello chiudere la nostra festa tutti insieme: viticoltori, associazioni e cittadini. È una festa che cambia ogni anno e che vorremmo non finisse mai. È la festa di Montespertoli e dei montespertolesi." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il video mapping proiettato sul palazzo lo ha trasformato creando delle vere e proprie illusioni: una pioggia di giganti grappoli di vino, una cascata di vino dalle finestre e tanti altri effetti che hanno creato un’esperienza immersiva per i tanti spettatori. La festa si è chiusa con un'ultimo brindisi insieme ai viticoltori. In questa edizione sono stati venduti 4800 calici dedicati alla mostra, superando di gran lunga le vecchie edizioni, e l’esperienza delle 22 Aziende Agricole che hanno partecipato è stata positiva: "Per noi Viticoltori di Montespertoli, la Mostra del Chianti è un momento di festa e di confronto con la comunità montespertolese. Quest’anno abbiamo partecipato numerosi e ci siamo impegnati nell’organizzazione di due master class uniche, dedicate alle Microzone territoriali di Montespertoli e alla Storia vitivinicola del nostro territorio. La 65esima edizione della Mostra del Chianti è stata la conferma che Montespertoli sta cambiando in meglio nella valorizzazione e nel riconoscimento del vino così come del territorio e del nostro lavoro” dichiara Giulio Tinacci, presidente dell'Associazione Viticoltori di Montespertoli.

Dal 27 maggio al 4 giugno, Montespertoli è stato il cuore del Chianti con vie si sono animate di colori, sapori e profumi irresistibili, mentre i visitatori si sono immersi in una varietà di attività coinvolgenti. L'evento ha offerto una piacevole miscela di degustazioni di vini, champagne, grappe, vinsanti, spettacoli musicali, mostre d'arte, laboratori e molto altro ancora.

Uno degli aspetti centrali della Mostra del Chianti è stata la presenza diretta dei produttori di vino del territorio, che hanno offerto ai visitatori l'opportunità di degustare i propri vini, da quelli tradizionali e rinomati a quelli più innovativi e sorprendenti. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di scoprire i segreti della vinificazione e di apprezzare l'arte e la passione che si celano dietro ogni calice di Chianti.

Quest'anno sono state ventidue aziende agricole presenti alla Mostra del Chianti: Montalbino, Fattoria La Leccia, Valleprima, Tenuta Corbinaia, Fattoria di Trecento, Podere il Castello, La Ripa Verde, La Lupinella, La Querce Seconda, Podere Ghisone, Fattorie Parri, Tenuta Moriano, Casa di Monte, Tenuta Coeli Aula, Cantina sociale Colli Fiorentini, Tenuta Barbadoro, Castello Sonnino, Podere Guiducci, Fattoria di Polvereto, Tenuta Maiano, Frescobaldi e Le Fonti a San Giorgio.

Al Convivium presenti per il secondo anno di seguito lo Champagne “Robert Allait” con gli amici di Epernay (paese gemellato con Montespertoli) che, come sempre, ha avuto grande successo registrando il tutto esaurito.

La Mostra del Chianti ha saputo offrire molto ai tanti visitatori. Tanti gli artisti hanno dato vita alle strade con la loro creatività, trasformando il festival in una vetrina vivace di talento e ispirazione. Ricordiamo i tanti artisti passati questa settimana da Montespertoli tra i quali: Pietro Casella, Lercio live, i Terconauti, Yoko Yamada, Edoardo Brogi e non per ultima Ginevra Fenyes.

"L'organizzazione desidera ringraziare tutti i partecipanti, i produttori di vino, gli artisti e il pubblico per aver reso questa edizione della Mostra del Chianti un successo straordinario. Il supporto e l'entusiasmo dimostrati da tutti i presenti hanno contribuito a creare un'atmosfera unica e memorabile." dichiara Filippo Conticelli, di Placet, organizzatore dell'evento.

Ieri, sono conclusi anche i Giochi delle contrade che hanno visto la Contrada delle Fontanelle vincere ed portarsi a casa l’ambito fisco gigante. Il Torneo delle Contrade ogni anno fa divertire e appassionare.

“Il torneo delle contrade è un elemento importante nella nostra comunità. Ci sono tanti giovani che lo seguono e mi auguro che da ora in avanti aumenti anche l’appoggio di tutta la cittadinanza al gruppo degli organizzatori. È un’iniziativa che sa aggregare e che sa fare comunità: dobbiamo volergli bene.” commenta il Sindaco.

Domenica 4 giugno ha visto il tradizionale appuntamento con la sfilata del Gruppo Novecento che, dal Castello di Sonnino fino a piazza del Popolo, ha portato per le vie del centro una rievocazione storica dei primi del ‘900, con tanti figuranti, carri, animali e auto d’epoca. La rievocazione è legata alla storia del nostro territorio e ha una forte valenza culturale innescando nella cittadinanza una sentita gara alla partecipazione come “figurante” e la ricerca e riproduzione di abiti e accessori corretti per il periodo di appartenenza.

"Grazie a tutti i volontari che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, da quelli del Gruppo '900 che con maestria ci hanno fatto rivivere anche l’atmosfera di Barbiana con il priore Don Lorenzo Milani e a tutti i volontari che hanno garantito sicurezza come quelli di Racchetta e PA Croce d’oro.” conclude il Sindaco.

Montespertoli non vede l'ora di accogliere nuovamente gli appassionati del Chianti per la prossima edizione della Mostra del Chianti: appuntamento quindi dal 25 Maggio al 2 Giugno 2024.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa