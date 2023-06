Finale Conference League: rebus maxischermi al Franchi. In serata arriva l'ok

Tutto pronto per il grande evento. Anzi no. È una giornata di trepidazione quella vissuta oggi dai tifosi fiorentini, alla vigilia della finale di Conference League in cui la squadra gigliata affronterà a Praga il West Ham.

Domani, infatti, i supporter che non avevano seguito “la Viola” in terra ceca avrebbero potuto guardare il big match allo stadio Franchi, dove sarebbero stati allestiti maxischermi. Tuttavia, stamattina arriva una notizia preoccupante: dal momento che si tratta un evento di pubblico spettacolo e non sportivo, la società di Rocco Commisso avrebbe dovuto produrre un documento specifico. Documento che invece non è stato inviato e del quale la Fiorentina asserisce di non esserne nemmeno stata informata.

A questo punto si è inserita la prefettura di Firenze, che questa sera effettuerà un sopralluogo allo stadio per controllare il maxischermo installato sopra la Curva Ferrovia, che rimarrebbe l’unico a permettere la visione della partita nel caso non si uscisse da questo incredibile impasse.

Il sindaco Dario Nardella ha provato a tranquillizzare: "È totalmente falso che il Comune non voglia firmare un’ordinanza per i maxischermi: non è questa la procedura autorizzativa - ha chiarito su Facebook -. La procedura per il pubblico spettacolo, che è già in essere, prevede una valutazione della commissione provinciale per il pubblico spettacolo, per garantire la sicurezza. I sopralluoghi con la commissione sono già fissati. Stiamo seguendo il percorso condiviso con la Prefettura e con Acf Fiorentina. Il Comune sta facendo tutto quello che è di sua competenza per aiutare la Fiorentina e i tifosi viola a vivere una bellissima serata. Stamattina la Giunta comunale ha approvato la delibera per garantire tutti i servizi esterni allo stadio. Solo con il gioco di squadra si potrà raggiungere l’obiettivo".

Ai tifosi fiorentini non resta che attendere, ma il rischio esiste c’è e sarebbe davvero un problema per tutti: sono già stati venduti oltre 27.000 biglietti al costo di 5 euro, ma l'unico maxischermo attivo rimarrebbe appunto quello sopra la Curva Ferrovia, che a questo punto rimarrebbe chiusa. Inoltre, un solo maxischermo non garantirebbe una visuale ottimale per tutti i settori dello stadio.

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Via libera ai maxischermi: come cambia la circolazione

Il Comune di Firenze, verso le 18, ha confermato che domani sera lo stadio Franchi sarà aperto per la finale di Conference League che vedrà la Fiorentina scendere in campo contro il West Ham e che sarà trasmessa sui maxischermi. La partita inizierà alle 21. In vista dell’evento che richiamerà un notevole numero di tifosi e alla luce delle riunioni del COPS (Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica) e del tavolo tecnico del GOS (Gruppo operativo sicurezza) e vista la richiesta dell’ACF Fiorentina, gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti di circolazione. Si tratta di un dispositivo più soft rispetto alle partite di campionato con i divieti di sosta solo nelle strade più vicine allo stadio.

In dettaglio dalle 15 di domani saranno in vigore divieti di sosta in piazzale Campioni del ’69 (area mercato rionale). Alle 17 si aggiungeranno ulteriori divieti di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e il numero civico 61 eccetto controviale tratto viale dei Mille-via Caponsacchi e nel controviale tra via Carnesecchi e il numero civico 53), viale Nervi e viale Valcareggi (eccetto controviale) mentre in via Pietro Caponsacchi scatterà il divieto di transito tra viale Fanti e via San Gervasio. Previsti anche divieti di transito in viale dei Mille (tra viale Fanti e via Frusa), viale Fanti (tra largo Genneralli e il numero civico 61 eccetto controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), via Duprè (tra via Frusa e viale Fanti), via Caponsacchi (tra viale Fanti e via San Gervasio), viale Fanti (tra viale Nervi e via Calatafimi corsia con provenienza da quest’ultima), viale Paoli (fino all’intersezione con via Lungo l’Affrico compreso il controviale) e piazzale Campioni del ‘56. Sulla direttrice viale Paoli-piazzale Campioni del ’56 sarà consentito il transito per i veicoli dei tifosi diretti alle aree di parcheggio del piazzale Campioni del ’56 e piazza Berlinguer. I veicoli dei commercianti su area pubblica saranno collocati su un tratto del controviale di viale Fanti lato numeri civici.

I provvedimenti saranno in vigore fino alle 24.