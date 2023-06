Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, code in direzione Pisa

Incidente questo pomeriggio poco prima delle 17 sulla Fi-Pi-Li, tra Montelupo Fiorentino ed Empoli est in direzione Pisa. Dalle prime informazioni si apprende che fortunatamente le persone rimaste coinvolte nell'incidente non avrebbero riportato gravi conseguenze. Sul posto i tecnici di Avr, azienda del servizio Global Service e un'ambulanza inviata dal 118.

Registrati rallentamenti in direzione mare. Al momento sono segnalate code per 6 km prima dello svincolo per Empoli centro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO